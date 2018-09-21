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İzmir'de motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

İzmir'de motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de, motosikletle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kiraz ilçesinde Eyüp K. idaresindeki 07 BPT 83 plakalı traktör, Akpınar Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen Hakan Özkurt (39) yönetimindeki 07 GYL 88 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletteki Nurullah Taş (24) ve traktördeki Akın Kır (17) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastanelere kaldırılan yaralılardan Özkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Özkurt'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

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