İzmir'de motosikletli polis timlerine taze kan

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 88 polis, 6 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Göreve başlayan timler için İnciraltı Kent Ormanı Otoparkı'nda tören yapıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, tören alanına yunus timlerine ait bir motosikletle geldi.

Aşkın, burada yaptığı konuşmada, büyük kentlerde ulaşım sorunu nedeniyle güvenlik hizmetinin de zorlaştığına dikkati çekerek, yaptıkları değerlendirmelerde İzmir'de güvenliği sağlamanın en doğru yönteminin motosikletli polis timlerinin sayısını artırmak olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti.

Zorlu bir eğitimden geçen 88 polisin daha motosikletli polislere katılmasıyla 100 motosikletli timin İzmir'de görev yapar duruma geldiğini aktaran Aşkın, hedeflerinin motosikletli tim sayısını 120'ye çıkarmak olduğunu dile getirdi.

"Bir vatandaşımız dara düştüğünde, 'İmdat' dediğinde 3-4 dakika içerisinde yanına ulaşabilmeyi hedefliyoruz." diyen Aşkın, şunları kaydetti:

"İlk olarak '155 Polis İmdat' telefonuna kısa sürede ulaşılmasını sağladık. Buraya personel takviyesi yaptık. Sonrasında ise motosikletli polis timlerimizin eğitimlerine ağırlık verdik. Son 2 yıl içinde 4. dönem kurslarımız tamamlanıyor. En çok sayısını artırdığımız timlerin başında motosikletli polis timleri geliyor. Motosikletli timler trafik yoğunluğu içinde olaylara kısa sürede intikal etmede bize katkı sağlıyor. Timlerimiz sadece asayiş olaylarında değil, terör ve uyuşturucu konularında da katkı sağlıyorlar. Son dönemde göçmen kaçakçılığı olaylarıyla mücadelede de motosikletli polis timlerimizin önemli katkıları oldu."

Asayiş Şube Müdürü Seda Okur da göreve başlayan motosikletli polis timlerinin 60'ının asayiş olaylarında 21'inin narkotimlerde, 7'sinin ise dış ilçelerde görev yapacağı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kursu tamamlayan polislere sertifika ve ödüllerini verdi.

Eğitimleri tamamlayan polislerin motosikletleriyle yaptıkları akrobasi şovu da ilgiyle izlendi.

