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İzmir’de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti

30.11.2020 23:04 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.15 sıralarında Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.15 sıralarında Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şahin S. (30) idaresindeki 35 JG 313 plakalı Yamaha marka motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Abdürrahim I. idaresindeki 35 DA 4922 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, motosiklet hurda yığınına döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis Homeros Bulvarı’nı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri Şahin S.’ye ilk müdahalede bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şahin S.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı
Kazada motosiklet sürücüsü Şahin S.’nin taktığı kaskın çarpışmanın etkisiyle başından çıkarak metrelerce ileri uçtuğu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan kask, kazanın olduğu yerin yakınına getirildi.
Kazanın görgü tanıklarından Yasin Günay, "Uzaktan gördük, geldiğimizde çarpmıştı arkadaş. İnşallah iyileşir, öldürmeyen Allah öldürmez ama geldiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Yarım saat kadar kalp masajı yaptılar. Ondan sonra bıraktıkları zaman ekse dönüyor. İnşallah iyileşir. Biz yukarıdaydık sese geldik. Çok kötü bir şekilde vurdu arkadan" diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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