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İzmir'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki 75.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.

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