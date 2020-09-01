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İzmir’de narkotik ekiplerinden zehir operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik dün ve bugün iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İzmir’de narkotik ekiplerinden zehir operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik dün ve bugün iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, İzmir’e uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araca yönelik yaptığı operasyonda 4 kilo 930 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca, İzmir’e yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslara yönelik, İzmir Otogarı’nda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 10 kilo 750 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
Yapılan operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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