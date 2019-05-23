HABER

İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dün oğlu tarafından boğularak öldürülen yaşlı kadın Kuşadası’nda toprağa verildi.Bilindiği gibi, İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Rıza Tosun’un, annesi 79 yaşındaki Sevdiye Tosun’u elleriyle boğarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dün oğlu tarafından boğularak öldürülen yaşlı kadın Kuşadası’nda toprağa verildi.
Bilindiği gibi, İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Rıza Tosun’un, annesi 79 yaşındaki Sevdiye Tosun’u elleriyle boğarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Polisin olay yeri incelemesinde cinayetten sonra çok sayıda hap içip, bileklerini kesen Rıza Tosun’un, kabloyla ise kendisini asmaya kalkıştığı ancak ağırlığını taşımayarak koptuğu belirlenmişti.
İzmir’de dün işlenen cinayet sonrası Sevdiye Tosun’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yıllar önce evlenip Kuşadası’na yerleşen kızı Adile Ağırgün, annesinin mezarının Kuşadası’nda toprağa verilmesini istedi. Sevdiye Tosun’un cenazesini öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alan yakınları, Kuşadası’na getirdi. Kuşadası Hanım Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra 79 yaşındaki talihsiz kadının cenazesi Kuşadası Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ise Sevdiye Tosun’un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi

İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi

İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardıKuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı
Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldüMuğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.