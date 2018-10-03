İzmir'de öğrencilerin kaçırılma girişimi iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde iki öğrencinin kaçırılma girişiminde bulunulduğu iddiasıyla öğrenci velileri şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, dün, Yunus Emre İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan (6), eve geldiğinde annesi Secde Arıkan'a, oyun oynarken bir kadının şeker vereceğini söylediğini, bu sırada arkadaşları yanına gelince kadının oradan uzaklaştığını anlattı.

Anne Arıkan da bunun üzerine önce okul yönetimini bilgilendirdi, ardından polis merkezine giderek çocuğuna şeker almak için yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kadından şikayetçi oldu.

Öte yandan dün aynı okulun dışında anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli'nin annesi Jale Kölgeli ise çocuğunun okula giderken yolda yürüdüğü sırada otomobilden inen şüpheli bir erkek tarafından kaçırılmak istendiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili araştırma başlattı. Öğrencilerin güvenliği açısından okul çevresinde takviye polis ekipleri görevlendirildi.

Okul yönetimi ise okuldaki güvenlik kameralarının çalışmadığını ancak iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyu çok yönlü araştırdıklarını, 15 Ekim itibarıyla öncelikle dezavantajlı okullar olmak üzere il genelinde 947 güvenlik personelinin çalışmaya başlayacağı bilgisini verdi.

Bu arada, güvenlik görevlilerinin göreve başlayacağı tarihe kadar söz konusu okulda temizlik çalışanlarından birinin yarından itibaren güvenlik işinde görevlendirileceği öğrenildi.

