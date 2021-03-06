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İzmir’de oğul dehşeti: Babasını defalarca bıçakladı

06.03.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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İzmir’de oğul dehşeti: Babasını defalarca bıçakladı

İzmir’in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı tartışmada babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

İzmir’in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı tartışmada babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 06.00 sıralarında 806 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşesi sonucu, Erkan A., babası Türkettin A.’yı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından Erkan A. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay daha sonra, sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Türkettin A.’yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Türkettin A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri babasını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Erkan A.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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