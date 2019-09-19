İzmir'de okullara İŞKUR üzerinden 2700 temizlikçi, 957 güvenlikçi alındı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında İzmir'deki okullara güvenlik görevlisi, hizmetli ve temizlik personeli alımı yapılmaya başlandı. Kentteki bin 603 resmi eğitim kurumu için 2 bin 700 temizlik görevlisi görevlendirildi. 957 güvenlik personeli de ekim ayının ilk haftasından itibaren İzmir'deki okullarda çalışmaya başlayacak.

TYP kapsamında İzmir'deki okullara güvenlik görevlisi, hizmetli ve temizlik personeli alımı yapılmaya başlandı. Okul ve kurumlarda görev yapacak personel için yüz kızartıcı ve devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak şartı kesinlikle aranırken, işe alınacak personelin ayrıca T.C vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, İŞKUR'a kayıtlı olması, işin niteliği gereği engelli olmaması, askerlikle ilişiğinin olmaması, istenilen mesleki iş deneyim ve tecrübelerine de sahip olması gerekiyor. TYP kapsamında okullarda çalışacak olan personelin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında (lise ve dengi okullar) görev yapacağı belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan 32 okulun tamamının akıllı bina olarak yeniden yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de deprem nedeniyle 32 tane yıkılması gereken okul vardı. Tamamına yakını yıkılıp, akıllı bina olarak yeniden inşa edildi. Ayrıca 122 okulumuzda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlerimizin de yaptırdığı 25 tane okulumuz var. Bir kısmı eğitim öğretme başladı. Çok yakında diğerlerini de hizmete açacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün ağırlığımızı, depreme dayanıklı, fiziki imkanları güçlendirilmiş ayrıca personel açısından eksiksiz eğitim ortamlarını hazırlamaya veriyoruz. İŞKUR TYP kapsamında okullarımızda çalışacak olan personeller, İŞKUR tarafından personel hakkında gerekli incelemeler yapılarak okullarımızda görevlendirilecek."

İzmir'de özellikle dezavantajlı bölgelerde seçilen 90 okulda mobese sistemleri kurularak emniyetle uyumlu hale getirildiğini de anlatan Yahşi, "Bu sayede okullarımızın bina içi ve bina dışında yer alan her noktası emniyet birimlerimizce takip edilecek. Ayrıca 145 okulumuzda da bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmayı tüm dezavantajlı okullarda yapacağız" dedi.

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