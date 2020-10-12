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İzmir’de okulu soymak isteyen hırsız gece kartallarından kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir okuldan hırsızlık yapmaya çalışan şahıs, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İzmir’de okulu soymak isteyen hırsız gece kartallarından kaçamadı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir okuldan hırsızlık yapmaya çalışan şahıs, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Daha önce de başka bir okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kemalpaşa ilçesinde Eylül ayında gece geç saatlerde bir okulda gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili olarak Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde çarşı ve mahalle bekçilerinin yaya devriyeleri sıklaştırıldı. Dün gece saat 04.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir okula girmeye çalışan şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında hırsızlıkta kullanılmak üzere siyah eldiven, tornavida, kontrol kalemi ve el feneri ele geçirildi. Çeşitli hırsızlık suçlarından 15 kaydı olan ve Balıkesir’de 9 okuldan hırsızlığa karışan M.A., gün içerisinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir’de okulu soymak isteyen hırsız gece kartallarından kaçamadı

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