İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı

Davut CAN- Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarına pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateşte, yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motokuryenin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında birçok ev ve park halindeki araç ile bir çiçekçi dükkanı ve eczaneye de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, bellerinden çıkardıkları tabancalarla sürücüyü hedef alarak arka arkaya ateşledi. Saldırıya uğrayan sürücü, otomobilinin hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Çakır ve Kara, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK ARAÇ, İŞ YERİ VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sırasında birçok ev ve park halindeki aracın yanı sıra bir çiçekçi dükkanıyla eczaneye de kurşun isabet etti. Çiçekçi dükkanına 2 kurşun, eczanenin camına da bir kurşun isabet ettiği tespit edildi.

'BİZİM ARACA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞ'

Otomobiline 7 kurşun isabet eden Muzaffer Aşıkçı, "Akşam burada bir olay çıkmış. Sokaktan çıkan kişiler, her yeri taramışlar. Bizim araca da 7 tane kurşun isabet etmiş. Diğer araçlar da zarar görmüş durumda. Zarar gören evler de var. Cana gelen mala gelsin demek lazım, ama burada 2 kişi de maalesef vefat etmiş. Onlara da Allah rahmet eylesin dileklerimi sunuyorum" dedi.

hafif ticari aracı ile işyerine kurşun isabet eden çiçekçi Nergiz Demir, "Benim iş yerini siper olarak kullanmışlar. İş için kullandığım arabamda da zarar söz konusu. 2 kişi vefat etmiş, gerçekten çok üzücü. Sabah geldiğimizde oldukça şaşırdım" diye konuştu.

