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İzmir’de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1’i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.Sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak’ta meydana gelen olayda aynı aileden İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36) evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu.

İzmir’in Kiraz ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1’i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak’ta meydana gelen olayda aynı aileden İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36) evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu. Vahşice işlenen cinayete kurban giden Akkeçe Ailesi’nin 4 ferdinin cansız bedenleri, gece saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi.

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