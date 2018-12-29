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İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:49 | Son Güncelleme

İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.

Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra ilçedeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Bergama'da dün, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş A.R.A, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş, olayın ardından polise teslim olan zanlı bugün tutuklanmıştı.

Polis merkezine götürülen çiftin 6 yaşındaki çocukları ise amcasına teslim edilmişti.

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