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İzmir'de ölü 4 kedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ölmüş kedilerin çevresindeki sosis parçaları, zehirli oldukları şüphesiyle İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak laboratuvara götürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, ölü 4 kedi bulundu.

Bir hayvanseverin ihbarı üzerine 14 Mayıs Mahallesi 4025 Sokak'a giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe belediye ekipleri, 1'i can çekişir halde 5 sokak kedisi olduğunu gördü.

Kedilerden 4'ünün öldüğü tespit edilirken, diğer kedi ise belediyenin hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Ekipler, telef olan kedilerin çevresindeki sosis parçalarını, zehirli oldukları şüphesiyle toplayarak laboratuvara götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvansever Pervin Avcı, sokak hayvanlarını beslediğini, bugün sokağa geldiğinde can çekişen kedileri görünce çok üzüldüğünü belirtti.

Kedilerin zehirli sosis verilerek öldürüldüğünü öne süren Avcı, "Yapılan tam bir vahşet. Herkesi sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

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