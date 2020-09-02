İzmir’de ölü bulunan şahsın başında darp izine rastlandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, yaşadığı evde ölü bulundu. Şahsın başında darp izi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Sarızeybek’ten (41) haber alamayan arkadaşı, saat 07.00 sıralarında Sarızeybek’in yalnız yaşadığı babasının evine geldi. Kapının açık olduğunu gören şahıs içeri girdiğinde Sarızeybek’i kanlar içerisinde yerde buldu ve durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekplerinin yaptığı incelemede Sarızeybek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Başında darp izi tespit edildi

Öte yandan yapılan incelemede ölü bulunan Ali Sarızeybek’in başında darp izi olduğu tespit edildi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ali Sarızeybek’in ölümüyle ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulan Sarızeybek’in arkadaşı ve komşuların ifadelerine başvurdu. Sarızeybek’in kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

