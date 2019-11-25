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İzmir’de ölüme yolculukta 177 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 71’i çocuk 177 düzensiz göçmen yakalandı.Seferihisar ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 71’i çocuk 177 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 13 Suriye, 8 Kongo, 5 Orta Afrika, 1 Eritre ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen (11 erkek, 10 kadın, 7 çocuk) yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında ise dün yine lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçildi. Görevlendirilen ekiplerce tespit edilen lastik bot, durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen (11 erkek, 11 kadın, 31 çocuk) yakalandı.
Gece saatlerinde de yine Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot ve 1 fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen iki Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar ve fiber tekne, ekipler tarafından durduruldu. İçerisindeki 49 Afganistan, 30 Suriye ve 17 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 96 düzensiz göçmen (43 erkek, 20 kadın, 33 çocuk) ekipler tarafından yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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