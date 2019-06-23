İzmir’de Onur Yürüyüşü Yasağına Protesto

İzmir’de 7. LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nün Valilik tarafından yasaklanması Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi.

Basın açıklaması öncesinde polis, yürüyüşün yasaklandığını hatırlatan anonslar yaparak izin verilmeyeceğini duyurdu. Ellerinde gökkuşağı rengindeki bayraklarla toplanan kalabalık sık sık “susma haykır, eşcinseller vardır”, “Trans cinayetleri politiktir”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

​“Alışın çünkü hiçbir yere gitmiyoruz”

Tertip Komitesi adına okunan basın açıklamasında Valilik yasağının hukuksuz olduğu savunuldu, “Devlet bir kez daha LGBTİ+ yurttaşlarının var olma hakkını çiğnemeye çalışmaktadır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “LGBTİ+’ların Türkiye için bir tehdit olduğunu ilan etmeye kalkan iktidarın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Siz LGBTİ+’lardan yeni bir düşman yaratmak bize yöneltmeye çalıştığınız nefretle iktidarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Bunu nefrete ortak olan “pedofili” ya da “şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak” gibi yalan ve tahrik dolu iddialarla LGBTİ+’ları hedef gösteren herkes; sizin de neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. İktidarın ucundan küçücük bir pay sahibi olmak uğruna bütün ülkeye nefret salmaktan, en temel insan hakkı olan var olma hakkımızı çiğnemekten çekinmiyorsunuz. Yasaklar ve tehditlerinizle bizleri ne kadar yıldırmaya ve utandırmaya çalışsanız da biz LGBTİ+’lar bugün buradayız var olduğumuzu haykırıyoruz. Yarın da yürüdüğünüz sokakta, alışveriş yaptığınız sokakta, gittiğiniz hastanede, çalıştığınız ofiste, okuduğunuz okulda olacağız. Alışın çünkü biz hiçbir yere gitmiyoruz.”

Basın açıklamasının ardından polis kitleyi dağılması için uyardı. Kalabalığın dağılması sırasında gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

