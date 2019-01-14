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İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

DÖNÜŞE GEÇTİKLERİ SIRADA OLMUŞ İzmir'in Torbalı ilçesinde yağmur sularının oluşturduğu gölette ördek avına çıkan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları, donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş'un anlattıklarıyla ortaya çıktı.

DÖNÜŞE GEÇTİKLERİ SIRADA OLMUŞ İzmir'in Torbalı ilçesinde yağmur sularının oluşturduğu gölette ördek avına çıkan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları, donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş'un anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sabah saatlerinde avlanmak üzere kayıkla açılan 4 avcının dönüşe geçtikleri sırada içlerinden birisine telefon geldiği, bunun üzerine konuşmak için ayağa kalkmasıyla da dengelerini kaybedip suya düştükleri öğrenildi. Avcıların üzerinde bulunan boy çizmesi olarak bilinen avcı çizmelerinin içerisinin suyla dolması üzerine, yaklaşık 2.5 metre derinliğindeki gölete gömüldükleri belirlendi. Çizmelerini çıkaramayan avcıların, bataklığa da saplanmaları nedeniyle boğuldukları saptandı. Göletin olduğu bölgeye gelen ve burada sık sık avlandıklarını söyleyen çevre halkı da yağmurlar sonrasında tarlaların suyla kaplanmasıyla göletin oluştuğunu, buraya gelen ördek gibi yaban hayvanları için de çok sayıda avcının buraya ilgi gösterdiğini, ancak tehlikeli bir alan olduğunu anlattı. 'GÖLE GİDECEKLERİNİ BİLSEYDİM UYARIRDIM' İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez'in cenazelerini, ağabeyleri İsmail Ölmez teslim aldı. Kardeşleriyle aynı iş yerinde iş makinesi tamiratı yaptıklarını belirten İsmail Ölmez, avcı belgesi alan kardeşlerinin yaklaşık 4 aydır her hafta sonu ava gittiklerini söyledi. Kazadan bir gün önce de kardeşi Erkin Ölmez ile birlikte oturduklarını anlatan İsmail Ölmez, "Ben kardeşlerimi her zaman av için uyarırdım. Özellikle göl gibi alanlara gitmemelerini, dağlık yerlere gitmelerini öğütlerdim. Çünkü göller tehlikeli. Bir av tüfeğiyle ateş edildiği zaman küçük kayıkların üzerinde dengenin kalmadığını biliyorum. Bunun için de kendilerini sık sık uyarırdım. Ama bir gün önce birlikte olduğumuz kardeşim bana gölete ava gideceklerini söylemedi. Bilseydim yine uyarırdım" dedi. Bir çocuk babası Mustafa Ölmez ile iki çocuğu bulunan Erkin Ölmez'in, İzmir'de ikindide kılınacak namazdan sonra toprağa verileceği öğrenildi. Taylan YILDIRIM/TORBALI (İzmir), (DHA)

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