HABER

İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora oldu.

Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora oldu. Kayıktan suya düşen Hüseyin Karakuş (37) sağ kurtarılırken, Mustafa Ölmez(46), kardeşi Erkin Ölmez (43) ve Mesut Yıkılmaz (58) yaşamını yitirdi. Torbalı'da oturan Mustafa Ölmez, kardeşi Erkin Ölmez, arkadaşları Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz, ördek avlamak üzere Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, dün akşam saatlerinde, arkadaşlardan birinin cep telefonuyla konuşmak için ayağa kalkmasıyla alabora oldu. Kayığın battığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgeye gelip kurtarma çalışmalarına başladı. Zodyak botla açılan ekipler, alabora olan tekneye tutunan ve donmak üzere olan avcılardan Hüseyin Karakuş'u kurtardı. Karakuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Hüseyin Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU Aydınlatma sistemleri kullanan ekiplerin arama tarama çalışmaları sırasında gece Mustafa Ölmez ile kardeşi Erkin Ölmez'in cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri, savcının olay yerindeki ilk incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu arada, kurtarılan Hüseyin Karakuş'un verdiği bilgiler doğrultusunda aramalarını sürdüren ekipler ve balık adamlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle gece yarısı çalışmalarına ara verdi. Suda bir de av tüfeği bulup jandarmaya teslim eden ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte kayıp Mesut Yıkılmaz'ı aramak için çalışmalarına tekrar başladı. Yapılan arama sırasında, Yıkılmaz'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Mesut Yıkılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, adliyedeTartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, adliyede
FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyedeFETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.