HABER
  4. İzmir’de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı

İzmir’de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği ve hayatını kaybeden üçüncü kişi olan Ali Uslu’nun (61) cenazesi teslim alındı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği ve hayatını kaybeden üçüncü kişi olan Ali Uslu’nun (61) cenazesi teslim alındı. Ali Uslu’nun kardeşi Atilla Uslu (58), "İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk. Olayın araştırılmasını ve ihmali olanların ceza almasını istiyoruz" dedi.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. Filiz Tekin’in ölümünün ardından organları bağışlanmıştı. Tekin’in organlarından iki böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından önce Münire İnanç ve Arife Aykut (60) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren Ali Uslu (61) hayatını kaybetti. Uslu’nun cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

"İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk"
Cenazeyi teslim almak için Uslu’nun yakınları İzmir Adli Tıp Kurumuna geldi. Burada bir açıklama yapan Ali Uslu’nun kardeşi Atilla Uslu, ağabeyinin organ nakli olmak için hastaneye yattığını söyleyerek, "Ağabeyimin büyük umutları vardı. Fakat 20 gün içinde onu kaybettik. Bütün ailemiz darmadağın oldu, ne diyeceğimi bilemiyorum. İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk. 20 gün önce çay içtiğimiz ağabeyimi bugün toprağa vereceğiz. Çok kötüyüm. Bu olayın araştırılmasını, soruşturulmasını ve en azından burada ihmali olanların mutlaka ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından teslim alınan cenaze İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, yaşanan ölümlerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Anaokulunda inanılması güç görüntüAnaokulunda inanılması güç görüntü
Manisa’da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıManisa’da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Ankara'da yakalanmıştı! Hedefinde polisler varmış

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Müge Anlı gündeme taşıdı, milletvekilleri harekete geçti

Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

Akın İpek'in annesiyle ilgili karar verildi

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

Müşteri gibi geldi! O anlar kamerada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.