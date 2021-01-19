HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 43 kişiye gözaltı kararı

İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 43 kişiye gözaltı kararı

19.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında “Silahla Tehdit”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Kasten Yaralama” ve” Suç ve Suçluyu Övme” suçladıklarını işledikleri tespit edilen 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında daha önce başka suçlardan soruşturma yürütülerek dava açılan organize suç örgütüne mensup şahıslar hakkında yeni bir operasyonun talimatını verdi.

İzmir’de, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında “Silahla Tehdit”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Kasten Yaralama” ve” Suç ve Suçluyu Övme” suçladıklarını işledikleri tespit edilen 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında daha önce başka suçlardan soruşturma yürütülerek dava açılan organize suç örgütüne mensup şahıslar hakkında yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda şüphelilerin, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şahıslara karşı sosyal medya aracığıyla sözde mücadele görüntüsü adı altında, “Silahla Tehdit”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Kasten Yaralama” ve “Suç ve Suçluyu Övme” suçladıklarını işlediği belirlendi. Zanlıların, bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaştıkları ifade edildi. 15 farklı eyleme katılan 24 kişi ve bu eylemleri destekleyerek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 19 kişi olmak üzere toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise baskınlar yapıldı.

Şuana kadar 21 gözaltı var
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ardı ardına baskınlarda, iki adet silah ve bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
Operasyona ilişkin ekiplerin arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında şuana kadar 21 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

15 Ocak'ta sona erecekti! İstanbulkarta HES kodu eşleştirmesiyle ilgili flaş gelişme

İstanbulkarta HES kodu eşleştirmesiyle ilgili flaş gelişme

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak açıklandı!

Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Ünlü sosyoloğa son veda! Erdoğan da katıldı

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.