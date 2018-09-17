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İzmir'de orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını (1)

Mehmet GÜNEY / İZMİR (DHA) - İZMİR'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İzmir'de orman yangını (1)

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