İzmir'de orman yangını (1)

Mehmet GÜNEY / İZMİR (DHA) - İZMİR'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
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