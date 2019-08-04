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İzmir'de orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını (1)

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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