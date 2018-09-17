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İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Örnekköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Daha sonra Bayraklı ilçesi seyir tepe mevkisine sıçrayan alevler sonucunda bölge bulunan bir kafe ekipler tarafından önlem olarak boşaltıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor.

Öte yandan bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yangına ilişkin canlı yayın yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bayraklı orman Seyir Tepesi yangın

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