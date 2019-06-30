İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre Çandarlı Mahallesini'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.

Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

