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İzmir'de orman yangını 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Davut CAN- Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Yangının, aynı bölgede birde fazla yerde aynı anda başladığı öğrenildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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