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İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

  İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİR,(DHA)

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