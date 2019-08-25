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İzmir'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Veliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 4 arazöz, alevlere müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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