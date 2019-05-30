HABER

İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangını çıkarttığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsü aranıyor.
Karşıyaka TOKİ Konutları yakınlarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın yerine 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede, büyümeden söndürüldü.
Görgü tanıkları, polise, yangını motosiklet ile gelen bir kişinin bilinçli şekilde çıkarttığını söyledi. Bunun üzeri harekete geçen polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyorİzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu! FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
(Özel) Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı(Özel) Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı
Gaspçıya beyzbol sopalı direnişGaspçıya beyzbol sopalı direniş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

üyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.