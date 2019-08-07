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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:15 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.  Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bu arada, 2 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı.

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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

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