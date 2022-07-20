İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Buca Kooperatifleri Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 1 dozerle müdahale edildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



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