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İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 2 dozer, 5 itfaiye aracı ve 10 su tankeri ile müdahale etti.

Balıkesir il sınırına dayandı
Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangının, sert rüzgarın da etkisiyle Balıkesir il sınırına dayandığı öğrenildi. İvrindi ilçesinde yangına karşı önlem alınırken, arazinin sarp olması ve şık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorladı.

8 saatin ardından kontrol altında
Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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