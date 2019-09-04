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İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 04:36 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı.

Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgedekiler, gördükleri 2 kişinin ormanı kundaklamaya çalıştığını, sonrasında da araçla kaçtıklarını iddia etti.

Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.

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İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

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