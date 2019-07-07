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İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Evlerin de olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.

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İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)

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