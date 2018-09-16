İzmir'de ormanlık ve makilik alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şakran Kızıltepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve İzmir Bölge Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin 3 helikopter, 1 yangın uçağı, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

