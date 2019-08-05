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İzmir'de ortadan ayrılan ağaç otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

İzmir'de ortadan ayrılan ağaç otomobilin üzerine devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, ortadan ayrılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

İstasyon Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacı, ortadan ayrılarak, park halindeki 34 SE 2301 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Bu sırada ağacın altında oturan vatandaşlar şans eseri yara almadı.

Necdet Sara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişi ağaç altında otururken birden ses duyduklarını belirterek, "Kaçmaya bile fırsatımız olmadı, ağacın arabanın üstüne düştüğünü gördük. Araba olmasa zaten üstümüze düşecekti. Faciadan kurtulduk." dedi.

Olayın ardından cadde trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemi alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS ve Tire Belediyesi ekipleri, ağacı motorlu testereyle keserek bölgede temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaların ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Çınar otomobil Tire

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