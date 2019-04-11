İzmir'de otel odasında baygın bulunan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, otel odasında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Karayel'den (69) haber alamayan otel çalışanları, yaşlı adamın odasına girdi.

Karayel'i yerde baygın halde bulan çalışanlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karayel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayel'in naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

