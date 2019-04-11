HABER

İzmir'de otel odasında baygın bulunan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:03 | Son Güncelleme

İzmir'de otel odasında baygın bulunan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, otel odasında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Karayel'den (69) haber alamayan otel çalışanları, yaşlı adamın odasına girdi.

Karayel'i yerde baygın halde bulan çalışanlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karayel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayel'in naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otel ölüm sağlık ekipleri SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.