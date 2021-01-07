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İzmir’de otelde silahlı saldırı: 1 yaralı

07.01.2021 01:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay dün saat 19.30 sıralarında Akıncı Mahallesi 1294 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ö. ile Mehmet T. ile otel resepsiyonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. belinden çıkardığı tabancasıyla Mehmet Ö.’ye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Ö.’yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Ö.’yü ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Başka bir otelde yakalandı
Öte yandan olayı gerçekleştirdiği düşünülen Mehmet T.’nin kaçması üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi kısa bir zaman sonra başka bir otelde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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