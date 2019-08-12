İzmir'de otluk alanda çıkan yangın konteyner fabrikasına sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda başlayarak konteyner ve su deposu imalatının yapıldığı bir fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7004 Sokak'ta bulunan bir konteyner ve su deposu fabrikasının etrafındaki otluk alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın depo kısmına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikanın çevresindeki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

