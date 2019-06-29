İzmir’de otluk alanda yangın

İzmir’in Menemen ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Hatundere Mahallesi metro yolu yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, alevleri görünce yangına müdahale etti. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ve Orman İşletme ait bir arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, bir konteynır ile yaklaşık 50 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.