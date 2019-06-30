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İzmir'de otluk alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:08 | Son Güncelleme

İzmir'de otluk alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangın alanının genişleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

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