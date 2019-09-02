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İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir oto yıkamacıya otomobille gelen kişi ya da kişiler, Selami Eroğlu (35) ile tartışmaya başladı.

İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir oto yıkamacıya otomobille gelen kişi ya da kişiler, Selami Eroğlu (35) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada silahla vurulan Eroğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Eroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis, olay yerinden otomobille kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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