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İzmir’de otobüs alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 00:24 | Son Güncelleme

İzmir’de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de otobüs alevlere teslim oldu

İzmir’de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.
Olay, saat 22.30’da Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra park edilmek üzere Çiğli’deki ESHOT garajına giderken alevlere teslim oldu.
Alevleri fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yanan otobüs söndürüldü. Can kaybı veya yaralı olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de otobüs alevlere teslim oldu

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