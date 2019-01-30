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İzmir’de otomobil alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:01 | Son Güncelleme

İzmir’de seyir halinde alev alan araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

İzmir’de seyir halinde alev alan araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan Baran Tüfekçi (18) ve Mustafa Keser (19) kiraladıkları 10 BEH 69 plakalı araç ile İzmir’e gezmeye geldi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olan ve Baran Tüfekçi’nin idaresinde olan araç seyir halindeyken alev aldı. Araçtan inen iki genç durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangını söndürdü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Baran Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Araç ile seyir halindeyken yanık kokusu geldi. Kokunun geldiği yere bakarken birden üst taraftan alevler çıktı” dedi. Tüfekçi, yangın tüpüyle müdahale etmek istediklerini fakat yoğun alevden dolayı müdahale edemediklerini ve araçtan uzaklaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İzmir’de otomobil alevlere teslim oldu

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