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İzmir'de otomobil denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobil denize düştü

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde park halindeki bir otomobil denize düştü.

Yeni Liman mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak denize düşen otomobilin içinde bulunan G.Ş. (34) çevredeki güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize düşen otomobil ise günün ağarmasının ardından çıkarıldı.

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deniz izmir otomobil

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