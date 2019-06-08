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İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 06:28 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karşıyaka yönüne giden A.G'nin kullandığı 35 VP 190 plakalı otomobil, Altınyol Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi.

Çevredekiler kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilde tek başına olan sürücü A.G'yi çıkardı.

A.G, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Altınyol Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri ise otomobilden dökülen yakıtın başka kazalara neden olmaması için önlem aldı.

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