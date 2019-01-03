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İzmir'de otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı  

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 07:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı  

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Balçova yönünden Konak yönüne giden A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, arka koltukta oturan Asrın Velioglu (21) adlı genç kız öldü, sürücü A.A. ve E.V. ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Asrın Velioğlu'nun cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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İzmir'de otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'de otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'de otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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