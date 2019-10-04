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İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki anne-oğul, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 23:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Nurican Arslan (16) ile annesi Şenay Arslan (45) yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki anne-oğul, öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Nurican Arslan (16) ile annesi Şenay Arslan (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale yolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Aliağa yönüne giden M.G. (54) yönetimindeki 35 NMN 19 plakalı kamyon, iddiaya göre kavşakta tarladan dönen ehliyetsiz sürücü Nurican Arslan yönetimindeki 35 NZM 54 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü ile annesi Şenay Arslan metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile oğlunun olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Şenay ve Nurican Arslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.G. ise gözaltına alındı.

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