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İzmir’de otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesinde, otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 yaşındaki 1 çocuk ağır yaralandı.Edilen bilgiye göre, Kınık ilçesi Atatürk Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen Şükrü Pınar (30) yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Kara Dere Köprüsü’ndeki korkuluklara çarptı.

İzmir’de otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Kınık ilçesinde, otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 yaşındaki 1 çocuk ağır yaralandı.
Edilen bilgiye göre, Kınık ilçesi Atatürk Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen Şükrü Pınar (30) yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Kara Dere Köprüsü’ndeki korkuluklara çarptı. Kazada, yolcu Sibel C. yaşamını yitirdi, çarpmanın etkisiyle araç içerisinden yola fırlayan sürücü Şükrü Pınar ile 6 yaşındaki E.K.C. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Pınar da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki E.K.C. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Şükrü Pınar ile Sibel C.’nin cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir’de otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’de otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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