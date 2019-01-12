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İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sabuncubeli mevkiinde meydana geldi. Abdurrahman Karadağ, bağ evinden dönerken yönetimindeki 35 AC 6030 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Otomobil, şarampole devrildi. Bir süre sonra bölgeden geçen başka bir otomobilin sürücüsü kazayı fark edip, AKS, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine gelen AKS ekiplerinin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, annesi Fadile Karadağ (70) ve teyzesi Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Karadağ da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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